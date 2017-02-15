الوكيل وعدد من مسؤولي التعليم ببلديات(جبل نفوسة والساحل) يناقشون الصعوبات التي تواجه القطاع.

طرابلس 15 فبراير 2017 (وال) - اجتمع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني " عادل جمعة "، امس بحضور عميد بلدية غريان، ومديري الإدارات، والمكاتب بالوزارة بمسؤولي التعليم ببلديات ( جبل نفوسة والساحل ) بمقر المجلس البلدي غريان . وناقش المجتمعون، الصعوبات التي تواجه القطاع تركزت فى " تسوية الأوضاع الوظيفية للمعلمين، وكيفية سد العجز في بعض التخصصات، وأيضاً مرتبات معلمي العقود، والمبانى المدرسية من حيت الصيانة والأنشاء، وإمكانية توفير المستلزمات المدرسية ".. حيت تم تدارس كل هذه النقاط للأخد بها في عين الاعتبار ووضع الحلول لها . من جهة اخرى شدد مسؤولي التعليم على ضرورة وضع آلية لكيفية سد العجزالقائم من قبل الوزارة قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني , مطالبين تفعيل قرار رئاسة الوزاراء رقم ( 172 ) بشأن تسوية مرتبات المعلمين . وأكد الوكيل بأن المجلس الرئاسي قد اعتمد الميزانية فيما يخص الباب ( الأول والثاني ) وسيتم احالتها خلال الأسابيع القادمة . وفيما يخص مشاريع انشاء المدارس المتوقفة أشار الوكيل بأن الوزارة تسعى لوضع حلول للمشاريع التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى مراحل متقدمة لاستكمالها، مشيراً بأنه سيعقد اجتماع بمصلحة المرافق التعليمية بالخصوص . اتفق ثماني عشرة بلدية في نهاية الاجتماع على أن يعقد اجتماع اخر منتصف شهر مارس وتستضيفه بلدية الزاوية . يذكر بأن الاجتماع حضره مسؤولى التعليم ببلديات ( الزاوية، الأصابعة، نسمة، زلطن، العجيلات، مزدة، باطن الجبل، الحرابة، الرحيبات، نالوت، الجميل، زوارة، جادو، غريان، القلعة، يفرن، الشقيقة، الزاوية الغربية ) . ..(وال)..