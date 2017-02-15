المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يعقد دورته ال99 غدا الخميس بالقاهرة.

الجزائر 15 فبراير2017 (وال)- سيعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التابع للجامعة العربية غدا الخميس دورته ال99 بالقاهرة وهذا برئاسة وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون حسبما أفاد به بيان للوزارة. وستعكف هذه الدورة على بحث ومناقشة العديد من المحاور أهمها متابعة مدى تنفيذ قرارات الدورة السابقة والإعداد للقمة العربية المرتقبة في 28 مارس المقبل بالأردن. وحسب ذات المصدر سيجري المشاركون في هذه الدورة متابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و الاتحاد الجمركي العربي فضلا عن مواضيع أخرى تتعلق بالاستثمارات في الدول العربية وكذا مشروع الأحزمة الخضراء في الوطن العربي. وستناقش الدورة أيضا -يضيف بيان الوزارة- قرار المجلس الوزاري العربي للسياحة المتعلق بتخصيص أمانة عامة منفصلة لهذا المجلس.