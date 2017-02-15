وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق يجتمع بلجنتي متابعة شؤون طلبة الطيران .

طرابلس 15 فبراير 2017 ( وال ) - اجتمع وزير المواصلات المفوض بحكومة

الوفاق الوطني \"ميلاد معتوق\" اليوم الاربعاء باللجنتين المكلفتين من

وزارتي التعليم والبمواصلات بشأن متابعة برنامج طلبة الطيران المدني

الموفدين بالخارج .

وناقش الاجتماع الترتيبات التي إتخذتها اللجنة المكلفة من وزارة

التعليم لتسهيل اجراءات الطلبة في الاكاديميات المختصة في اللملكة

المتحدة بالتعاون مع السفارة الليبية في لندن ومعالجة كل المشاكل التي قد

تعيق تنفيذ البرنامج التدريبي والتعليمي .

وتمَ الاتفاق بين اللجنتين على عقد اجتماعات دورية ووضع خارطة طريق

مشتركة للتعامل مع ملف الطلبة بشقيه الأكاديمي والفني بما في ذلك النظر

في التواصل مع الشركات والجهات ذات العلاقة بتوظيف مخرجات هذا البرنامج

في المستقبل .

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