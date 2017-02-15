وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق يجتمع بلجنتي متابعة شؤون طلبة الطيران .
الأربعاء ، 15- 02- 2017 - 17:14:00
طرابلس 15 فبراير 2017 ( وال ) - اجتمع وزير المواصلات المفوض بحكومة \nالوفاق الوطني \"ميلاد معتوق\" اليوم الاربعاء باللجنتين المكلفتين من \nوزارتي التعليم والبمواصلات بشأن متابعة برنامج طلبة الطيران المدني \nالموفدين بالخارج .\n وناقش الاجتماع الترتيبات التي إتخذتها اللجنة المكلفة من وزارة \nالتعليم لتسهيل اجراءات الطلبة في الاكاديميات المختصة في اللملكة \nالمتحدة بالتعاون مع السفارة الليبية في لندن ومعالجة كل المشاكل التي قد\nتعيق تنفيذ البرنامج التدريبي والتعليمي .\nوتمَ الاتفاق بين اللجنتين على عقد اجتماعات دورية ووضع خارطة طريق \nمشتركة للتعامل مع ملف الطلبة بشقيه الأكاديمي والفني بما في ذلك النظر \nفي التواصل مع الشركات والجهات ذات العلاقة بتوظيف مخرجات هذا البرنامج \nفي المستقبل .\n ..(وال)..