عضو الرئاسي \"محمد عماري\" يلتقي السفير التركي .
الأربعاء ، 15- 02- 2017 - 16:59:00
\n طرابلس 15 فبراير 2017 ( وال ) - التقى عضو المجلس الرئاسي وزير \nالدولة لشؤون المجالس المتخصصة بحكومة الوفاق الوطني \"محمد عماري زايد \" \nاليوم الأربعاء بديوان رئاسة الوزراء سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا \"\nأحمد روغانى \" لبحث مسيرة التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات\nكافة. \n وجدد \" روغان \"، دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، وحرصها على أن تخرج \nليبيا من الأوضاع الراهنة لتحقيق الاستقرار والتنمية للشعب الليبي .\n \n ...( وال )...