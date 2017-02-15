عضو الرئاسي \"محمد عماري\" يلتقي السفير التركي .



طرابلس 15 فبراير 2017 ( وال ) - التقى عضو المجلس الرئاسي وزير

الدولة لشؤون المجالس المتخصصة بحكومة الوفاق الوطني \"محمد عماري زايد \"

اليوم الأربعاء بديوان رئاسة الوزراء سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا \"

أحمد روغانى \" لبحث مسيرة التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات

كافة.

وجدد \" روغان \"، دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، وحرصها على أن تخرج

ليبيا من الأوضاع الراهنة لتحقيق الاستقرار والتنمية للشعب الليبي .



...( وال )...