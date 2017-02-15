الخرطوم تستضيف قمة بين البشير وسلفاكير نهاية فبراير الجاري .

الخرطوم 15 فبراير 2017(وال)-قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور ان قمة رئاسية خاصة ستنعقد بين الرئيس السوداني عمر البشير و رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت نهاية شهر فبراير الجاري في الخرطوم. واوضح وزير الخارجية السوداني في تصريح للصحافة اليوم الاربعاء ان "أجندة القمة تشمل تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك الموقعة بين البلدين والملفات السياسية والأمنية إضافة لملف طرد الحركات المتمردة السودانية من أراضي دولة جنوب السودان". وأكد أن تحسن العلاقات بين الخرطوم و جوبا سيساهم بإيجابية كبيرة في الاستقرار الإقليمي متوقعا أن تناقش القمة أيضا ملفات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وكسر جمود العلاقات الثنائية وإحداث اختراق يمكن من التطبيع الكامل لها. وكان ملف عملية السلام في دولة جنوب السودان والتي تعاني من أزمات متفاقمة حاليا قد ورد ضمن الأجندة الأساسية في الحوار السوداني الأمريكي والذي بموجبه تم رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان. يشار إلى أنه تم الإعلان سابقا مرات عديدة عن انعقاد قمة بين الرئيسين البشير وسلفاكير لكنها تأجلت بسبب الارتباطات الخارجية للرئيسين ولا تزال علاقات الخرطوم وجوبا تعاني من توترات واتهامات متبادلة بشأن إيواء الحركات المسلحة حيث تقول الخرطوم ان جوبا لم تقم عمليا بترجمة تصريحاتها بطرد المتمردين من أراضيها حيث لا تزال "الحركة الشعبية- قطاع الشمال" تنطلق من أراضيها في عملياتها ضد السودان.