مؤسسة فساطو للتنمية بجادو تنظم دورة تدريبية في \"المهارات الشخصيةالناجحة\" للشباب .



جادو 15 فبراير 2017 (وال) - نظمت مؤسسة فساطو للتنمية بمدينة جادو دورة

تدريبية للشباب بعنوان \"10 مهارات للشخصية الناجحة\" ، وذلك بالتعاون مع

جمعية قدراتي لإدارة الموارد البشرية.

وتأتي هذه الدورة ضمن فعاليات المشروع الذي اطلقته جمعية قدراتي

لإدارة الموارد البشرية مطلع هذا العام تحت عنوان \" أنا قادر\" والذي

يستهدف (1000) متدرب ومتدربة على مستوى المدن الليبية.

وقد اوضح عضو مجلس الادارة بمؤسسة فساطو للتنمية \" أمحمد الاطرش \"

لمراسل وكالة الأنباء الليبية - بأن هذه الدورة التي استمرت لمدة يوم

واحد بمعدل أربعة ساعات قد استهدفت شريحة الشباب بمدينة جادو والمدن

المجاورة لها.

من جانبه أوضح المدرب المشرف على الدورة الاستاذ \" أكرم التواتي \"

بأن الهدف منها هو توسيع مدارك المتدربين في فهم ما هي المهارات التي

يحتاج الشخص لها .

وتخللت الدورة عدة محاور منها \"مهارات الاتصال الفعال، وتكوين الثقة \"

، إضافة إلى \" التحفيز ، واتخاذ القرار ، والمعرفة \".

وتم في ختام الدورة توزيع الشهائد على المشاركين فيها والبالغ عددهم

( 50 ) متدرب.

وحضر فعاليات هذه الدورة كل من وكيل ديوان البلدية بجادو \" ميلود نوح

\" وعضو مشروع أنا قادر \" سليمان النالوتي \" ، إضافة إلى عدد من أعضاء

مجلس ادارة مؤسسة فساطو للتنمية وعدد من مدراء القطاعات بجادو.

..(وال- جادو)..