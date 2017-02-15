مؤسسة فساطو للتنمية بجادو تنظم دورة تدريبية في \"المهارات الشخصيةالناجحة\" للشباب .
الأربعاء ، 15- 02- 2017 - 15:45:00
\n جادو 15 فبراير 2017 (وال) - نظمت مؤسسة فساطو للتنمية بمدينة جادو دورة\nتدريبية للشباب بعنوان \"10 مهارات للشخصية الناجحة\" ، وذلك بالتعاون مع \nجمعية قدراتي لإدارة الموارد البشرية.\n وتأتي هذه الدورة ضمن فعاليات المشروع الذي اطلقته جمعية قدراتي \nلإدارة الموارد البشرية مطلع هذا العام تحت عنوان \" أنا قادر\" والذي \nيستهدف (1000) متدرب ومتدربة على مستوى المدن الليبية. \n وقد اوضح عضو مجلس الادارة بمؤسسة فساطو للتنمية \" أمحمد الاطرش \" \nلمراسل وكالة الأنباء الليبية - بأن هذه الدورة التي استمرت لمدة يوم \nواحد بمعدل أربعة ساعات قد استهدفت شريحة الشباب بمدينة جادو والمدن \nالمجاورة لها.\n من جانبه أوضح المدرب المشرف على الدورة الاستاذ \" أكرم التواتي \" \nبأن الهدف منها هو توسيع مدارك المتدربين في فهم ما هي المهارات التي \nيحتاج الشخص لها .\n وتخللت الدورة عدة محاور منها \"مهارات الاتصال الفعال، وتكوين الثقة \" \n، إضافة إلى \" التحفيز ، واتخاذ القرار ، والمعرفة \". \n وتم في ختام الدورة توزيع الشهائد على المشاركين فيها والبالغ عددهم \n( 50 ) متدرب. \n وحضر فعاليات هذه الدورة كل من وكيل ديوان البلدية بجادو \" ميلود نوح\n\" وعضو مشروع أنا قادر \" سليمان النالوتي \" ، إضافة إلى عدد من أعضاء \nمجلس ادارة مؤسسة فساطو للتنمية وعدد من مدراء القطاعات بجادو.\n ..(وال- جادو)..