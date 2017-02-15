اختيار بلدية غريان لتنفيذ مشروع خلق استقرار أمني واجتماعي .
الأربعاء ، 15- 02- 2017 - 15:38:00
\\nغريان 15 فبراير 2016 ( وال ) - وقع الاختيار على بلدية غريان من بين \\nعِدة بلديات كنموذج لتنفيذ مشروع \\\"خلق استقرار أمني واجتماعي\\\" ، بعد \\nإجراء مفاضلة بين عدد من البلديات ، وذلك من خلال إقامة عِدة ورش عمل \\nنظمتها الشركة المنفذة لهذا المشروع . \\n وأفاد عميد بلدية غريان \\\"يوسف بديري\\\" وكالة الأنباء الليبية بأن هذا \\nالبرنامج يأتي في إطار الاتفاق بين وزارتي الحكم المحلي ، والداخلية \\nبحكومة الوفاق الوطني مع الاتحاد الأوروبي لدعم البلديات وتعزيز قدراتها \\nعلى تطوير خطة عمل لتحسين أداء الخدمات في مجال الأمن والعدالة ، وتطبيق \\nمناهج حديثة في التعاون الاجتماعي المدني والأمني في تقديم الخدمات \\nالمتكاملة لصالح المواطن . \\n من جهته أكد مندوب الشركة المنفذة لهذا المشروع في ليبيا \\\"خالد \\nالكانوني\\\" بأن اختيار بلدية غريان لتنفيذ هذا المشروع جاء عقب ورشتي عمل \\nأقيمت في تونس خلال الأيام الماضية تحت إشراف وزارة الداخلية ، والاتفاق \\nعلى المعايير المطلوبة في البلدية المستهدفة لتنفيذ المشروع . \\n وأضاف \\\"الكانوني\\\" بأن هذا المشروع سيتم تنفيذه ببلدية غريان لموقعها \\nالجغرافي الملائم ، ولما تتمتع به من استقرار أمني ، وسلاسة الحركة \\nالمرورية داخل البلدية ومع المناطق المجاورة ، من خلال التوافق والتنسيق \\nبين مجالها البلدي ومكوناتها الاجتماعية والخدمية .\\n وأشار بأن المجلس البلدي سيُشرع في تطبيق هذا المشروع على\\nأرض الواقع بعد اكتمال البرنامج التدريبي المكثف للأجهزة المستهدفة \\nبالبلدية والتي تضم (مديرية الأمن ، وجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة ، \\nوجهاز الحرس البلدي ، وهيئة السلامة الوطنية ، والمجلس البلدي ، وبعض \\nمؤسسات المجتمع المدني). \\nوأوضح \\\"الكانوني\\\" أن الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو توفير كافة الخدمات \\nللمواطنين بإمكانيات حديثة ووفق معايير عالمية . \\n ..( وال - غريان )..