اختيار بلدية غريان لتنفيذ مشروع خلق استقرار أمني واجتماعي .

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غريان 15 فبراير 2016 ( وال ) - وقع الاختيار على بلدية غريان من بين \

عِدة بلديات كنموذج لتنفيذ مشروع \\\"خلق استقرار أمني واجتماعي\\\" ، بعد \

إجراء مفاضلة بين عدد من البلديات ، وذلك من خلال إقامة عِدة ورش عمل \

نظمتها الشركة المنفذة لهذا المشروع . \

وأفاد عميد بلدية غريان \\\"يوسف بديري\\\" وكالة الأنباء الليبية بأن هذا \

البرنامج يأتي في إطار الاتفاق بين وزارتي الحكم المحلي ، والداخلية \

بحكومة الوفاق الوطني مع الاتحاد الأوروبي لدعم البلديات وتعزيز قدراتها \

على تطوير خطة عمل لتحسين أداء الخدمات في مجال الأمن والعدالة ، وتطبيق \

مناهج حديثة في التعاون الاجتماعي المدني والأمني في تقديم الخدمات \

المتكاملة لصالح المواطن . \

من جهته أكد مندوب الشركة المنفذة لهذا المشروع في ليبيا \\\"خالد \

الكانوني\\\" بأن اختيار بلدية غريان لتنفيذ هذا المشروع جاء عقب ورشتي عمل \

أقيمت في تونس خلال الأيام الماضية تحت إشراف وزارة الداخلية ، والاتفاق \

على المعايير المطلوبة في البلدية المستهدفة لتنفيذ المشروع . \

وأضاف \\\"الكانوني\\\" بأن هذا المشروع سيتم تنفيذه ببلدية غريان لموقعها \

الجغرافي الملائم ، ولما تتمتع به من استقرار أمني ، وسلاسة الحركة \

المرورية داخل البلدية ومع المناطق المجاورة ، من خلال التوافق والتنسيق \

بين مجالها البلدي ومكوناتها الاجتماعية والخدمية .\

وأشار بأن المجلس البلدي سيُشرع في تطبيق هذا المشروع على\

أرض الواقع بعد اكتمال البرنامج التدريبي المكثف للأجهزة المستهدفة \

بالبلدية والتي تضم (مديرية الأمن ، وجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة ، \

وجهاز الحرس البلدي ، وهيئة السلامة الوطنية ، والمجلس البلدي ، وبعض \

مؤسسات المجتمع المدني). \

وأوضح \\\"الكانوني\\\" أن الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو توفير كافة الخدمات \

للمواطنين بإمكانيات حديثة ووفق معايير عالمية . \

..( وال - غريان )..