قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل ( 20 ) فلسطينيا بالضفة الغربية .

رام الله (الضفة الغربية) 15 فبراير 2017 ( وال )- واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم حملات الاعتقال الواسعة التي تشنها في مناطق مختلفة في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة . وذكرت مصادر اعلامية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتلقت ( 20 ) فلسطينيا خلال عمليات دهم لمنازل الفلسطينيين شنتها , اليوم شملت محافظة قلقيلية ونابلس والخليل ، كما قامت باحتجاز العائلات . واضافت المصادر أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل نصب الحواجز العسكرية على المحاور والطرقات الرئيسية في الضفة الغربية ومحاصرة بعض البلدات من خلال نصب الكتل الإسمنتية على مداخلها. وأشارت إلى أن هذه القوات تمارس تصعيدا هو الأخطر منذ عدة أسابيع في مختلف محافظات الضفة, من بينه الاقتحامات المتواصلة والاعتقالات المتكررة , بالاضافة إلى نصب الحواجز العسكرية على المحاور الرئيسية . ...( وال )...