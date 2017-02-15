منظمة " أوبك " تقدم تقريرها الشهري حول مستويات الإنتاج نهاية الأسبوع .

فيينا, 15 فبراير 2017 ( وال )- تعتزم الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" بنهاية الأسبوع الجاري تقديم تقريرا إلى لجنة مراقبة سوق النفط الوزارية حول بيانات الإنتاج الشهري بالنسبة للمنتجين من داخل وخارج المنظمة. وذكرت مصادر اعلامية عربية اليوم الأربعاء أن لجنة مراقبة سوق النفط الوزارية المؤلفة من ثلاث دول من داخل المنظمة وهي الجزائر وفنزويلا والكويت إضافة إلى روسيا وسلطنة عمان من خارج المنظمة , ستعقد اجتماعها الثاني بعد 17 فبراير الجاري لدراسة التقارير المقدمة من قبل أمانة "أوبك" بهذا الخصوص. وأوضحت أن ذلك يأتي تطبيقا لما تم الاتفاق عليه بفيينا في اجتماع 22 يناير الماضي والذي خصص لبحث وضع آلية شهرية للرقابة على معدلات إنتاج النفط بغية دعم الأسعار والاستقرار في السوق العالمية. كما ستجتمع اللجنة مرة أخرى قبل انعقاد مؤتمر أوبك الوزاري المقرر في مايو المقبل حيث ستعرض توصياتها بشأن انعكاسات تنفيذ قرار خفض الإنتاج على السوق العالمية للنفط . ...( وال )...