مصادر اعلامية افغانية : اختطاف ( 52 ) مدنيا بشمال أفغانستان من قبل مسلحي طالبان .

كابول 15 فبراير 2017 (وال)- ذكرت مصادر اعلامية افغانية اليوم أن مسلحي حركة طالبان اختطفوا ( 52 ) مدنيا بمقاطعة جوزجان بشمال أفغانستان . ونقلت مصادر اعلامية افغانية عن المتحدث باسم حكومة المقاطعة قوله إن مسلحي حركة طالبان اختطفوا امس الثلاثاء ( 52 ) مدنيا من منطقة " دارعزب " في المقاطعة . وأضاف المتحدث أن من بين المختطفين فلاحون وقادة من بعض القرى في منطقة دارعزب وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول ، مشيرا إلى أن الإدارة المحلية تسعى لإطلاق سراح المخطوفين بشكل آمن . على صعيد آخر ، وحسب المصادر الاعلامية الافغانية فإن تنظيم "داعش" الارهابي قتل ستة موظفين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر رميا بالرصاص ، واختطفوا إثنين آخرين في منطقة قشتابه المجاورة لمنطقة دارعزب يوم الأربعاء الماضي. ...( وال )...