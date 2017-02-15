مصادر اعلامية افغانية : اختطاف ( 52 ) مدنيا بشمال أفغانستان من قبل مسلحي طالبان .الأربعاء ، 15-02-2017 - 14:36:00

كابول 15 فبراير 2017 (وال)- ذكرت مصادر اعلامية افغانية اليوم أن مسلحي حركة طالبان اختطفوا ( 52 ) مدنيا بمقاطعة جوزجان بشمال أفغانستان . ونقلت مصادر اعلامية افغانية عن المتحدث باسم حكومة المقاطعة قوله إن مسلحي حركة طالبان اختطفوا امس الثلاثاء ( 52 ) مدنيا من منطقة " دارعزب " في المقاطعة . وأضاف المتحدث أن من بين المختطفين فلاحون وقادة من بعض القرى في منطقة دارعزب وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول ، مشيرا إلى أن الإدارة المحلية تسعى لإطلاق سراح المخطوفين بشكل آمن . على صعيد آخر ، وحسب المصادر الاعلامية الافغانية فإن تنظيم "داعش" الارهابي قتل ستة موظفين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر رميا بالرصاص ، واختطفوا إثنين آخرين في منطقة قشتابه المجاورة لمنطقة دارعزب يوم الأربعاء الماضي. ...( وال )...

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