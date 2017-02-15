شركة المدار الجديد تسلم مستشفى الاطفال بطرابلس شحنة من الأدوية والمعدات الطبية .

طرابلس 15 فبراير 2017 ( وال ) - تسلم مستشفى الاطفال بطرابلس أمس الثلاثاء شحنة من المستلزمات والادوية الخاصة بالمستشفى .

وأوضح مدير الإعلام والعلاقات العامة بشركة المدار الجديد المهندس \"محمد يوسف بديري\" بأن تسليم هذه الشحنة جاءت بتوجيه من رئيس مجلس إدارة الشركة بسرعة توفير هذه الطلبيات بشكل عاجل لمستشفى الاطفال بطرابلس .

وأكد المهندس \" بديري\" في تصريح خص به وكالة الانباء الليبية بأن اكثر من 6 شركات خاصة بتوريد الأدوية شاركت في هذه الحملة التي تهدف إلى المساهمة بفاعلية في توفير المساعدات لقطاع الصحة في ليبيا خاصة من الادوية والمعدات والمستلزمات الصحية بمختلف أنواعها .

وأشار مدير الإعلام والعلاقات العامة بشركة المدار الجديد في هذا الصدد إلى أن الشركة لها مساهمات سابقة في دعم مجال الصحة في مناطق ليبيا كافة .



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