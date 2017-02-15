\\\" السراج \\\" يقوم بجولة تفقدية لمستشفى طرابلس المركزي .
الأربعاء ، 15- 02- 2017 - 13:53:00
\\n \\n طرابلس 15 فبراير 2017 ( وال ) - قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \\nالوفاق الوطني \\\" فائز السراج \\\" اليوم الأربعاء بزيارة تفقدية لمستشفى \\nطرابلس المركزي بشارع الزاوية .\\n وتفقد \\\" السراج \\\" خلال هذه الزيارة عدد من الأقسام، وأعمال الصيانة \\n، وناقش مع الجهاز الطبي والفني الاحتياجات الطبية للمستشفى.\\nوأشاد بما تبذله الكوادر الطبية الليبية من جهود كبيرة في خدمة المواطنين\\nمتمنيا لهم التوفيق في أداء رسالتهم الإنسانية، واعداً بتوفير كافة \\nالنواقص التي يحتاجها المستشفى المركزي بأسرع وقت ممكن.\\n \\n ...( وال )..