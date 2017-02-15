\\\" السراج \\\" يقوم بجولة تفقدية لمستشفى طرابلس المركزي .

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طرابلس 15 فبراير 2017 ( وال ) - قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \

الوفاق الوطني \\\" فائز السراج \\\" اليوم الأربعاء بزيارة تفقدية لمستشفى \

طرابلس المركزي بشارع الزاوية .\

وتفقد \\\" السراج \\\" خلال هذه الزيارة عدد من الأقسام، وأعمال الصيانة \

، وناقش مع الجهاز الطبي والفني الاحتياجات الطبية للمستشفى.\

وأشاد بما تبذله الكوادر الطبية الليبية من جهود كبيرة في خدمة المواطنين\

متمنيا لهم التوفيق في أداء رسالتهم الإنسانية، واعداً بتوفير كافة \

النواقص التي يحتاجها المستشفى المركزي بأسرع وقت ممكن.\

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...( وال )..