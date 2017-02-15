الاتفاق على انشاء منظومة موحدة مكتملة البيانات خاصة بنازحي الداخل .
الأربعاء ، 15- 02- 2017 - 13:45:00
\n طرابلس 15 فبراير 2017 ( وال ) - بحث الاجتماع الموسع الذي بطرابلس \nأمس امكانية انشاء منظومة موحدة مكتملة البيانات خاصة بنازحي الداخل .\n وخلص الاجتماع الذي حضره وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة \nالوفاق الوطني \" يوسف جلالة \" ووزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات \" إيمان\nبن يونس \" ووزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية \" أسماء الأسطى \n\" مع مندوبي الوزارات، والهيئات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، ومندوبي \nوكالات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا، إلى إقرار مشروع إنشاء منظومة \nمتكاملة للبيانات والمعلومات خاصة بالنازحين بالداخل حتى يتسنى للهيئات \nالدولية تقديم المساعدات لهم .\n \n ...( وال )..