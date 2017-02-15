الاتفاق على انشاء منظومة موحدة مكتملة البيانات خاصة بنازحي الداخل .



طرابلس 15 فبراير 2017 ( وال ) - بحث الاجتماع الموسع الذي بطرابلس

أمس امكانية انشاء منظومة موحدة مكتملة البيانات خاصة بنازحي الداخل .

وخلص الاجتماع الذي حضره وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة

الوفاق الوطني \" يوسف جلالة \" ووزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات \" إيمان

بن يونس \" ووزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية \" أسماء الأسطى

\" مع مندوبي الوزارات، والهيئات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، ومندوبي

وكالات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا، إلى إقرار مشروع إنشاء منظومة

متكاملة للبيانات والمعلومات خاصة بالنازحين بالداخل حتى يتسنى للهيئات

الدولية تقديم المساعدات لهم .



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