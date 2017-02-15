موسكر ترد على البيت الابيض : القرم أرض روسية ولن نعيدها لأوكرانيا.

موسكو 15 فبراير 2017 ( وال) - قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء إن موسكو لن تعيد السيطرة على شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا؛ لافتة إلى أن القرم أراضٍ تابعة لروسيا الاتحادية وليس أي أحد آخر. ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية" ماريا زاخاروفا" قولها رداً على تعليقات من البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تتوقع أن تجري إعادة القرم "لا نعيد أراضينا، القرم أرض تابعة لروسيا الاتحادية". وكان البيت الأبيض قد قال أمس الثلاثاء: إن الرئيس دونالد ترامب أوضح أنه يتوقع أن تعيد روسيا القرم. وضَمّت موسكو القرم عام 2014؛ مما دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على روسيا؛ لتصل العلاقات بين الغرب والكرملين إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة. ....( وال ) ...