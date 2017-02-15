تواصل الاستعدادات للاحتفال بالذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير بسبها .



سبها 15 فبراير 2017 ( وال )- عقدت اللجنة المكلفة من قبل المجلس

البلدي سبها بالاعداد للاحتفالات بمناسبة الذكرى السادسة لثورة السابع

عشر من فبراير اجتماعها بالمجلس المحلي المهدية .

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على اقامة الاحتفال مساء الجمعة القادمة

بساحة الاستقلال ببلدية سبها تزامنا مع يوم السابع عشر من فبراير،

بمشاركة كافة الجهات العامة ومختلف القطاعات الخدمية والامنية بالبلدية

وكذلك أسر الشهداء والجرحى ومؤسسات المجتمع المدنى .



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