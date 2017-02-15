تواصل الاستعدادات للاحتفال بالذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير بسبها .الأربعاء ، 15-02-2017 - 13:12:00

تواصل الاستعدادات للاحتفال بالذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير بسبها . \n سبها 15 فبراير 2017 ( وال )- عقدت اللجنة المكلفة من قبل المجلس \nالبلدي سبها بالاعداد للاحتفالات بمناسبة الذكرى السادسة لثورة السابع \nعشر من فبراير اجتماعها بالمجلس المحلي المهدية .\n وتم خلال الاجتماع الاتفاق على اقامة الاحتفال مساء الجمعة القادمة \nبساحة الاستقلال ببلدية سبها تزامنا مع يوم السابع عشر من فبراير، \nبمشاركة كافة الجهات العامة ومختلف القطاعات الخدمية والامنية بالبلدية \nوكذلك أسر الشهداء والجرحى ومؤسسات المجتمع المدنى .\n \n ...( وال )...

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