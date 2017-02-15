وزير الصحة يؤدي زيارة إلى مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية بضاحية حي الأندلس .الأربعاء ، 15-02-2017 - 13:14:00

طرابلس 15 فبراير 2017 ( وال ) - قام وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني " عمر بشير " وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة بزيارة إلى مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية الكائن بضاحية حي الأندلس . وتم خلال هذه الزيارة الوقوف على أبرز المشاكل والمختنقات التي يواجهها المستشفى ، وتقديم الحلول المقترحة لتجاوز الظروف الحالية . هذا وقام وزير الصحة وعدد من المسؤولين بالوزارة بجولة اطلعوا خلالها على بعض مرافق ومكونات المستشفى . وحضر الاجتماع الذي عقد على هامش الزيارة عميد بلدية حي الأندلس وعدد من الأعضاء بالمجلس البلدي ومدير مكتب الصحة وعضو لجنة الازمة ، ومدير المستشفى . ( وال )

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