سوريا : قوات النظام تسيطر على قرية بريف حلب ومعارك وقصف في ريف دمشق والرقة.

لندن 15 فبراير 2017 ( وال) - أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان , أن القوات السورية سيطرت اليوم الاربعاء على قرية في محيط بلدة تادف في ريف حلب الشمالي بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي "داعش" الارهابي في المنطقة. وأوضح المرصد ان معارك عنيفة اندلعت بين أطراف الصراع في ريف دمشق الغربي في وقت تواصل فيه القصف الجوي لمعاقل "داعش" في مدينة الرقة شمال شرق سوريا. من جهة أخرى, أعلنت لجان التنسيق المحلية السورية مقتل 38 شخصا في قصف واشتباكات أمس الثلاثاء في انحاء متفرقة من البلاد, من بينهم سبعة أطفال و10 سيدات. ...( وال ) ...