المكسيك تصدر تحذيرا إثر ثامن سرقة لمصدر إشعاعي خلال 3 سنوات .
الأربعاء ، 15- 02- 2017 - 12:40:00
مكسيكو سيتي، 15 فبراير2017 ( وال ) حذرت الحكومة المكسيكية المواطنين في ست ولايات بسبب سرقة مصدر إشعاعي، ودعت المواطنين إلى عدم فتحه في حالالعثور عليه، في ثامن حادث من نوعه يشهده البلد .\nونشر المنسق الوطني للحماية المدنية بالمكسيك، لويس فيليبي بوينتي، رسالة\nعلى شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيها: \"تحذير من مصدر إشعاعي تم\nسرقته صدر في ولايات لايات كيريتارو وإيدالجو وجواناخواتو وسان لويس \nبوتوسي وميتشواكان وولاية المكسيك، إذا رأيته أبلغ على رقم 911 ولا \nتفتحه\".\nولم يذكر المسؤول المكسيكي أي تفاصيل عن توقيت أو مكان سرقة هذا المصدر \nالإشعاعي، كما لم يحدد طبيعه هذه المادة\".\nويعد هذا الحادث الثامن منذ ديسمبر2013 ، حين تمت سرقة جهاز طبي يحتوي \nعلى مواد إشعاعية (كوبالت-60)، بينما كان ينقل على متن شاحنة إلى مخزنه \nليتم تكهينه، وتم العثور عليه بعد يومين عقب عملية بحث مكثف.\n ( وال )