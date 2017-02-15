المكسيك تصدر تحذيرا إثر ثامن سرقة لمصدر إشعاعي خلال 3 سنوات .

مكسيكو سيتي، 15 فبراير2017 ( وال ) حذرت الحكومة المكسيكية المواطنين في ست ولايات بسبب سرقة مصدر إشعاعي، ودعت المواطنين إلى عدم فتحه في حالالعثور عليه، في ثامن حادث من نوعه يشهده البلد .

ونشر المنسق الوطني للحماية المدنية بالمكسيك، لويس فيليبي بوينتي، رسالة

على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيها: \"تحذير من مصدر إشعاعي تم

سرقته صدر في ولايات لايات كيريتارو وإيدالجو وجواناخواتو وسان لويس

بوتوسي وميتشواكان وولاية المكسيك، إذا رأيته أبلغ على رقم 911 ولا

تفتحه\".

ولم يذكر المسؤول المكسيكي أي تفاصيل عن توقيت أو مكان سرقة هذا المصدر

الإشعاعي، كما لم يحدد طبيعه هذه المادة\".

ويعد هذا الحادث الثامن منذ ديسمبر2013 ، حين تمت سرقة جهاز طبي يحتوي

على مواد إشعاعية (كوبالت-60)، بينما كان ينقل على متن شاحنة إلى مخزنه

ليتم تكهينه، وتم العثور عليه بعد يومين عقب عملية بحث مكثف.

( وال )