مقتل 7 أشخاص في هجوم انتحاري شمال غربي باكستان .
الأربعاء ، 15- 02- 2017 - 12:44:00
اسلام آباد 15 فبراير 2017 ( وال) - لقي 7 أشخاص مصرعهم بينهم ثلاثة من رجال الشرطة ومدنيين اثنين في هجوم انتحاري استهدف مكاتب حكومية بمنطقة مهمند القبلية شمال غربي باكستان وفقا لما أفاده اليوم مصدر عسكري .\nووقع الهجوم صباح اليوم الاررعاء بعدما حاول انتحاريان دخول مكاتب ممثل \nالحكومة المركزية في منطقة جالالناي، ولقى أحد الانتحاريين مصرعه برصاص \nقوات الأمن فيما تمكن الثاني من تفعيل المتفجرات التي كانت بحوزته وتسبب \nفي مقتل 3 شرطيين ومدنيين اثنين.\nوأشار المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني إلى أنه كانت لديه معلومات عن \nهجوم محتمل من تفيذ إرهابيين قادمين من البلد الجارة أفغانستان.\nيشار إلى أن منطقة مهمند تعد واحدة من سبعة مناطق قبلية في شمال غرب \nباكستان، متاخمة للحدود الأفغانية وبعيدة عن سيطرة السلطات الباكستانية \nلذا تعد ملاذا لعناصر تنظيم \"القاعدة\" وفصائل جهادية أفغانية وباكستانية.( وال)