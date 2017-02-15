مقتل 7 أشخاص في هجوم انتحاري شمال غربي باكستان .

اسلام آباد 15 فبراير 2017 ( وال) - لقي 7 أشخاص مصرعهم بينهم ثلاثة من رجال الشرطة ومدنيين اثنين في هجوم انتحاري استهدف مكاتب حكومية بمنطقة مهمند القبلية شمال غربي باكستان وفقا لما أفاده اليوم مصدر عسكري .

ووقع الهجوم صباح اليوم الاررعاء بعدما حاول انتحاريان دخول مكاتب ممثل

الحكومة المركزية في منطقة جالالناي، ولقى أحد الانتحاريين مصرعه برصاص

قوات الأمن فيما تمكن الثاني من تفعيل المتفجرات التي كانت بحوزته وتسبب

في مقتل 3 شرطيين ومدنيين اثنين.

وأشار المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني إلى أنه كانت لديه معلومات عن

هجوم محتمل من تفيذ إرهابيين قادمين من البلد الجارة أفغانستان.

يشار إلى أن منطقة مهمند تعد واحدة من سبعة مناطق قبلية في شمال غرب

باكستان، متاخمة للحدود الأفغانية وبعيدة عن سيطرة السلطات الباكستانية

لذا تعد ملاذا لعناصر تنظيم \"القاعدة\" وفصائل جهادية أفغانية وباكستانية.( وال)