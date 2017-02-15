موجز لاهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الأربعاء 15 فبراير 2017 .

م . = طرابلس - وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني " لطفي المغربي " يلتقي سفيرة فرنسا لدى ليبيا "بريجيت كرومي" ويرحب باستئناف عمل السفارة ، وأهمية تسهيل إجراءات حصول الراغبين من الليبيين على التأشيرة . = طرابلس - قيام النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " أحمد معيتيق" رفقة وزير الدفاع "المهدي البرغثي" بجولة تفقدية لمقر الكتيبة " 302 " التابعة لرئاسة الأركان العامة "بمدرسة الفروسية" . = طرابلس - مصرف ليبيا المركزي يتلقى شحنة أخرى جديدة من العملة الورقية الليبية مقدارها ( 250 مليون دينار) . = القاهرة - وصول النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة السيد "محمد امعزب" على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدد من أعضاء المجلس فى زيارة رسمية لمصر . = طرابلس - رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا " مارتن كوبلر" , يؤكد ان مستشفي الجلاء للأطفال بحاجة ماسة للتمويل لتوفير العلاج للمرضي. = القاهرة - وزير الخارجية المصري " سامح شكري " يؤكد سعي مصر للتواصل مع الأطراف الليبية لدعم اتفاق الصخيرات . = القاهرة - الأمين العام لجامعة الدول العربية ," أحمد أبو الغيط " يؤكد, التزام الجامعة العربية بتحمل مسؤولياتها تجاه ليبيا والعمل من أجل التوصل إلى تسوية سلمية شاملة للأزمة الليبية وذلك بالتنسيق مع دول الجوار والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. = القاهرة - البرلمان العربي " وحدة ليبيا وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي أمر ضروري" ، معلنا عن رفضه لأي تدخل في الشأن الداخلي للبلاد. = بنغازي - شركة المدار الجديد تفتتح مركز جديد للخدمات بشارع الوكالات بمدينة بنغازي . ( وال