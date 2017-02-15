مقتل ستة أشخاص في تفجير انتحاري شمال غرب باكستان.

إسلام أباد 15 فبراير 2017(وال) - قتل ستة أفراد من عناصر الأمن وانتحاريان في تفجير استهدف مبنى حكومي شمال غرب باكستان اليوم الأربعاء وفقا لوسائل إعلام محلية . وذكرت مصادر أمنية أن ستة من عناصر الأمن وانتحاريان قتلوا وأصيب ثلاثة اشخاص آخرين عند وقوع تفجير عند البوابة الرئيسية لإدارة محلية في مدينة غالاناي في منطقة قبلية مستقلة تقع على الحدود الباكستانية الأفغانية. وقالت الناطقة باسم الجيش الباكستاني أن القوات أحبطت الهجوم وقتلت مفجرين عند البوابة الرئيسية من المبنى الحكومي. وافاد البيان اصدرته خدمة العلاقات العامة ان "انتحاريا فجر نفسه عندما تم رصده و قاومته قوات الأمن عن بوابة مكتب إدارة سياسية بينما أطلق الحرس الرصاص على المفجر الآخر عند البوابة." وأضافت أن القوات بدأت عملية بحث و تحري في المنطقة بعد وقوع الحادث.