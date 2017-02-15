انطلاق الاحتفالات بالذكري السادسة لثورة السابع عشر من فبراير في مختلف المدن والمناطق.

طرابلس 15 فبراير 2017 ( وال ) - تنطلق اليوم الاربعاء في مختلف المدن والمناطق الاحتفالات بالذكري السادسة لثورة السابع عشر من فبراير التي توجت بتحرير الليبيين من عقود الظلم والاستبداد والدكتاتورية . وذكرت اللجنة المكلفة بالاشراف على هذه الاحتفالات التى ستنطلق اليوم الاربعاء بانطلاق الشعلة والتجمع بميدان الشهداء بالاضافة الى افتتاح الالعاب المائية والرياضية ومعرض خاص بأحداث السابع عشر من فبراير واستعراضا للسيارات العتيقة والدرجات النارية. كما أشارت بأن البرنامج سيتضمن يوم الخميس السادس عشر من فبراير عروضا للزى الشعبي وفرق الفنون الشعبية ، اضافة الى المالوف والموشحات. وسيتوج الاحتفال يوم الجمعة السابع عشر من فبراير باستعراض للكراديس مصاحبة بكلمات وقصائد شعرية. وقد بدأت مظاهر الاحتفالات في الميادين والشوارع الرئيسة في العاصمة طرابلس حيث رفعت الاعلام واللوحات المعبرة عن الابتهاج والفرحة بهذه المناسبة العظيمة في المؤسسات المختلفة . ... ( وال ) ...