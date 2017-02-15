الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 15 فبراير 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * ملخص عام : - أجواء باردة نسبيا على مناطق شرق ليبيا وتنشط الريح من حين لأخر على المناطق الغربية. * رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة : السماء قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل أحيانا على بعض المناطق الساحلية إلى (50) كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار هذا اليوم ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18 -23) درجة مئوية. * سرت - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب : السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر على مناطق بنغازي- الجبل الأخضر- وأقصى الساحل الشرقي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على ساحل الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (14-18) درجة مئوية ولاتتجاوز (11) درجة على مرتفعات الجبل الاخضر. * الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة : السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتنشط أحيانا على بعض مناطق غدامس والحمادة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال ، ودرجـات الحـرارة القصـوى تتـراوح مابين (20-26) درجة مئوية . * الكفرة - تازربو - السرير : السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16-20) درجة مئوية . ( وال )