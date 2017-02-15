النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .

طرابلس 15 فبراير 2017 ( وال ) - النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة ، اعتباراً من اليوم الأربعاء ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * من رأس أجدير إلى سرت : السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على ساحل مصراته ، والريح شرقى إلى برانى سرعتها ما بين (05 - 20) عقدة يصل إلى (25)عقدة على الساحل من زوارة الى طرابلس ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.75-2.50) متر ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب احيانا مساء اليوم على ساحل زوارة ، ودرجة حرارة سطح البحر (16) درجة مئوية ، والرؤيـة متوسطة إلى جيدة. * الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى : السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا على ساحل بنغازي والجبل الاخضر ، والريح بحري إلى شرش سرعتها ما بين (10 - 20)عقدة يصل مساء الغد على اقصى الساحل الشرقى إلى (25)عقدة ، ورتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-2.75) متر ، والبحر قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج على الخليج وبنغازى ، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة . ( وال )