وزير البترول في نيجيريا: الخسائر من هجمات المتشددين تصل إلى 100 مليار دولار.الأربعاء ، 15-02-2017 - 11:09:00

أبوجا 15 فبراير2017 (وال)-كشفت وزارة البترول في نيجيريا عن خسائرها جراء الهجمات التي شنها مسلحون لتتراوح ما بين 50 و100 مليار دولار, وذلك في شكل خسائر بترولية. ونقلت مصادر اعلامية امس الثلاثاء عن وزير البترول في نيجيريا إبي كاتشيكو,"إن من بين الخسائر خفض الإنتاج إلى 2ر1 مليون برميل يوميا, وهوما يقل عن الإنتاج المتوقع بنحو مليون برميل يوميا". وأضاف الوزير في لقاء مع وسائل الإعلام " أن هناك خطة من 20 نقطة لإنهاء الصراع من خلال الاستثمار في البنية الاجتماعية والبنية التحتية في المنطقة الغنية بالبترول في دلتا نهر النيجر".

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