مصرف ليبيا المركزي : 19 فبراير عطلة لموظفي المصارف .

طرابلس 15 فبراير 2017 ( وال ) - أعلن مصرف ليبيا المركزي أن يوم التاسع عشر من الشهر الحالي عطلة بجميع المصارف التجارية في ليبيا ، وذلك " استبدالا ليوم 17 فبراير الذي يصادف يوم الجمعة". وفي بلاغ صادر عنه اليوم ، هنأ المصرف الشعب الليبي والعاملين بالقطاع المصرفي خاصة بالعيد السادس لثورة 17 فبراير، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي تطبيقا للقانون رقم 5 لسنة 2012 . م والذي ينص على أنه " يجوز منح تعويض عن العطلات الأسبوعية إذا توافقت مع العطلات الرسمية". ( وال )