تركيا تعتقل 834 شخصا على صلة بحزب العمال الكردستاني.

أنقرة 15 فبراير 2017 (وال) - اعتقلت السلطات التركية 834 شخصا على خلفية ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني خلال اليومين الماضيين في حملة لمكافحة الإرهاب نفذت في عموم البلاد . وذكرت إدارة الأمن التركية في بيان امس الثلاثاء أن الحملة شملت 37 محافظة مختلفة بما في ذلك العاصمة أنقرة وأدنا وميرسن وكونيا وأنطاليا. واعتقل 86 مشتبها على الأقل امس الثلاثاء فيما ألقي القبض على الأخرين يوم الاثنين. كما تم مصادرة بندقيتي كلاشينكوف أيه كي-47 و15 مسدسا و437 ذخيرة خلال المداهمات. .. وال..