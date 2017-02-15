كوبلر : مستشفي الجلاء للأطفال بحاجة ماسة للتمويل لتوفير العلاج للمرضي .

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طرابلس 15 فبراير 2017(وال)- اكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في \

ليبيا \\\" مارتن كوبلر\\\" , ان مستشفي الجلاء بحاجة ماسة للتمويل لتوفير \

العلاج للمرضي.\

وقال \\\" كوبلر\\\" إن الأوضاع في مستشفى الجلاء \\\" كارثية \\\" جراء نقص \

التمويل والأدوية والكادر الطبي ، وذلك خلال لقاءه أمس بمدير مستشفى \

الجلاء للأطفال بطرابلس الدكتور\\\" أحمد شتي \\\" لبحث الأوضاع بالمستشفى . \

يذكر أن \\\" كوبلر \\\" كان قد قام بزيارة إلى مستشفى الجلاء في \

طرابلس يناير الماضي التقى خلالها بمسؤولي المستشفى وعدد من الأطباء \

والمرضى المترددين عليه.\

(وال)