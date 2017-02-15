كوبلر : مستشفي الجلاء للأطفال بحاجة ماسة للتمويل لتوفير العلاج للمرضي .الأربعاء ، 15-02-2017 - 10:42:00

كوبلر : مستشفي الجلاء للأطفال بحاجة ماسة للتمويل لتوفير العلاج للمرضي .\\n\\n طرابلس 15 فبراير 2017(وال)- اكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في \\nليبيا \\\" مارتن كوبلر\\\" , ان مستشفي الجلاء بحاجة ماسة للتمويل لتوفير \\nالعلاج للمرضي.\\n وقال \\\" كوبلر\\\" إن الأوضاع في مستشفى الجلاء \\\" كارثية \\\" جراء نقص \\nالتمويل والأدوية والكادر الطبي ، وذلك خلال لقاءه أمس بمدير مستشفى \\nالجلاء للأطفال بطرابلس الدكتور\\\" أحمد شتي \\\" لبحث الأوضاع بالمستشفى . \\n يذكر أن \\\" كوبلر \\\" كان قد قام بزيارة إلى مستشفى الجلاء في \\nطرابلس يناير الماضي التقى خلالها بمسؤولي المستشفى وعدد من الأطباء \\nوالمرضى المترددين عليه.\\n (وال)

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