مكافحة الهجرة بشحات تستقبل الهيئة الليبية للإغاثة .

بنغازى 15 فبراير 2017 ( وال ) - أثنى المنسق الإعلامي للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية " إبراهيم سعد منصور" على جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية بشحات داخل مراكز الإيواء . وقدم " منصور " خلال لقائه رئيس مكافحة الهجرة غير الشرعية شحات " رائد رمزي رمضان " ، الشكر لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية على اهتمامه بمراكز الإيواء وعلى التنظيم الإداري الجيد . وجاء اللقاء ضمن مهمة دعم عن طريق المنظمات الدولية وعملية تقييم لمراكز جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية ، والوقوف على المشاكل التي تواجهها إلى جانب حصر أعداد المهاجرين وتصنيفهم . وتمثل الدعم في تقديم مساعدات غير غذائية من أدوات طهي وأغطية وطرود عناية شخصية تم توريدها من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالتنسيق مع الهيئة الليبية للإغاثة التي تكفلت بعملية التوزيع من خلال فريق العمليات التابع لها. ...(وال)...