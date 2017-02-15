وصول شحنة مالية جديدة إلى مطار \\\" معيتيقة \\\" هي الثالثة لهذا الشهر.
الأربعاء ، 15- 02- 2017 - 10:37:00
\\n طرابلس 15 فبراير 2017 ( وال ) - تلقى مصرف ليبيا المركزي شحنة أخرى\\nجديدة من العملة الورقية الليبية مقدارها ( 250 مليون دينار) .\\n وذكر بيان للمصرف المركزي أن هذه الشحنة الجديدة التي وصلت مطار \\\" \\nمعيتيقة \\\" أمس الثلاثاء , هي الثالثة التي يتلقاها المصرف خلال هذا الشهر\\nحيث سبقتها شحنتان كانت إحداهما قد وصلت يوم الجمعة الماضية ومقدارها \\n(250مليون دينار)، فيما وصلت شحنة في الأول من فبراير بنفس القيمة .\\n وأشار بيان المصرف إلى أنه سيقوم بتوزيعها على مختلف المصارف التجارية\\nفي أنحاء البلاد كافة.\\n ونوه البيان إلى أن توالى وصول الشحنات المالية يأتي في إطار سعي مصرف \\nليبيا المركزي الحثيت والمتواصل لتوفير السيولة النقدية بالمصارف \\nالتجارية والتخفيف من حدة الازدحام عليها وتمكين المواطنين من سحب \\nاحتياجاتهم المالية في أحسن الظروف .\\n\\n... ( وال )..