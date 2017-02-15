وفد رفيع المستوى من المجلس الأعلى للدولة يؤدى زيارة رسمية لمصر .
الأربعاء ، 15- 02- 2017 - 10:38:00
\n \nالقاهرة 15 فبراير 2017(وال)- وصل إلى القاهرة أمس النائب الثاني لرئيس \nالمجلس الأعلى للدولة السيد \"محمد امعزب\" على رأس وفد رفيع المستوى يضم \nعدد من أعضاء المجلس فى زيارة رسمية لمصر .\n وذكرت مصادر بالمجلس ان هذه الزيارة تأتي بدعوة رسمية من وزارة \nالخارجية المصرية لبحث مبادرة دول الجوار وسُبل دفع العملية السياسية \nوالخروج من حالة الإنسداد ، ومناقشة توسيع دائرة التوافق الوطني مع \nالأطراف الليبية في إطار الإتفاق السياسي المُوقع في الصخيرات .\n( وال )