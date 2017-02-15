وفد رفيع المستوى من المجلس الأعلى للدولة يؤدى زيارة رسمية لمصر .





القاهرة 15 فبراير 2017(وال)- وصل إلى القاهرة أمس النائب الثاني لرئيس

المجلس الأعلى للدولة السيد \"محمد امعزب\" على رأس وفد رفيع المستوى يضم

عدد من أعضاء المجلس فى زيارة رسمية لمصر .

وذكرت مصادر بالمجلس ان هذه الزيارة تأتي بدعوة رسمية من وزارة

الخارجية المصرية لبحث مبادرة دول الجوار وسُبل دفع العملية السياسية

والخروج من حالة الإنسداد ، ومناقشة توسيع دائرة التوافق الوطني مع

الأطراف الليبية في إطار الإتفاق السياسي المُوقع في الصخيرات .

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