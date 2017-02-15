\\\" شكري\\\" يؤكد سعي مصر للتواصل مع الأطراف الليبية لدعم اتفاق الصخيرات .

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القاهرة 15 فبراير 2017 ( وال ) - أكد وزير الخارجية المصري \\\" سامح شكري \

\\\" سعي مصر للتواصل مع الأطراف الليبية لدعم اتفاق الصخيرات .\

وأشار \\\" شكري \\\" خلال لقائه بسفراء الدول الإفريقية المعتمدين بمصر أمس\

الثلاثاء إلى الوضع في ليبيا والدور النشط للجنة الأفريقية رفيعة المستوى\

في هذا الصدد ، مؤكدا على سعي مصر للتواصل مع كافة الأطراف الليبية لدعم \

اتفاق الصخيرات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والأمن .\

وشدد \\\" شكري \\\" على أهمية التنسيق بين دول الجوار الليبي خاصة في مجال \

مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.\

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