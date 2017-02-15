\\\" شكري\\\" يؤكد سعي مصر للتواصل مع الأطراف الليبية لدعم اتفاق الصخيرات .
الأربعاء ، 15- 02- 2017 - 10:39:00
\\n \\nالقاهرة 15 فبراير 2017 ( وال ) - أكد وزير الخارجية المصري \\\" سامح شكري \\n\\\" سعي مصر للتواصل مع الأطراف الليبية لدعم اتفاق الصخيرات .\\n وأشار \\\" شكري \\\" خلال لقائه بسفراء الدول الإفريقية المعتمدين بمصر أمس\\nالثلاثاء إلى الوضع في ليبيا والدور النشط للجنة الأفريقية رفيعة المستوى\\nفي هذا الصدد ، مؤكدا على سعي مصر للتواصل مع كافة الأطراف الليبية لدعم \\nاتفاق الصخيرات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والأمن .\\n وشدد \\\" شكري \\\" على أهمية التنسيق بين دول الجوار الليبي خاصة في مجال \\nمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.\\n\\n... ( وال )...