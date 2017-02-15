\\\" معيتيق \\\" يتفقد رفقة \\\" البرغثي \\\" مقر الكتيبة ( 302 ) بطريق المطار بطرابلس .الأربعاء ، 15-02-2017 - 10:33:00

\\\" معيتيق \\\" يتفقد رفقة \\\" البرغثي \\\" مقر الكتيبة ( 302 ) بطريق المطار بطرابلس . \\n طرابلس 15 فبراير 2017 ( وال ) - قام النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة \\nالوفاق الوطني \\\" أحمد معيتيق\\\" رفقة وزير الدفاع \\\"المهدي البرغثي\\\" مساء \\nأمس الثلاثاء بجولة تفقدية لمقر الكتيبة \\\" 302 \\\" التابعة لرئاسة الأركان \\nالعامة \\\"بمدرسة الفروسية\\\" .\\n وبحسب إدارة التواصل والإعلام فقد تفقد \\\" معيتيق \\\" رفقة \\\" البرغثي \\\" \\nخلال هذه الجولة مقار الكتيبة، واستمع لشروح من آمرها عقيد \\\" البغدادي \\nالحاج \\\" الذي طالب من وزير الدفاع دعم الكتيبة، ومخاطبة الجهات ذات \\nالعلاقة بصيانة المقار، وتوفير احتياجاتها.\\n وأكد \\\" الحاج\\\" على أن منتسبي الكتيبة هم من كل مناطق ليبيا، وتقوم \\nبالمهام المكلفة بها من قبل الوزارة، بتأمين المنطقة، باعتبارها المدخل \\nالجنوبي لمدينة طرابلس.\\n كما أثنى على هذه الزيارة، وقال بأنها تساهم في الرفع من معنوياتهم.\\n... ( وال )...

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