\\\" معيتيق \\\" يتفقد رفقة \\\" البرغثي \\\" مقر الكتيبة ( 302 ) بطريق المطار بطرابلس .

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طرابلس 15 فبراير 2017 ( وال ) - قام النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة \

الوفاق الوطني \\\" أحمد معيتيق\\\" رفقة وزير الدفاع \\\"المهدي البرغثي\\\" مساء \

أمس الثلاثاء بجولة تفقدية لمقر الكتيبة \\\" 302 \\\" التابعة لرئاسة الأركان \

العامة \\\"بمدرسة الفروسية\\\" .\

وبحسب إدارة التواصل والإعلام فقد تفقد \\\" معيتيق \\\" رفقة \\\" البرغثي \\\" \

خلال هذه الجولة مقار الكتيبة، واستمع لشروح من آمرها عقيد \\\" البغدادي \

الحاج \\\" الذي طالب من وزير الدفاع دعم الكتيبة، ومخاطبة الجهات ذات \

العلاقة بصيانة المقار، وتوفير احتياجاتها.\

وأكد \\\" الحاج\\\" على أن منتسبي الكتيبة هم من كل مناطق ليبيا، وتقوم \

بالمهام المكلفة بها من قبل الوزارة، بتأمين المنطقة، باعتبارها المدخل \

الجنوبي لمدينة طرابلس.\

كما أثنى على هذه الزيارة، وقال بأنها تساهم في الرفع من معنوياتهم.\

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