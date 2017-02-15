الهند تطلق 104 أقمار صناعية في مهمة فضائية واحدة.

نيو دلهي 15 فبراير 2017 (وال) - أطلقت الهند اليوم الأربعاء 104 أقمار صناعية في مهمة فضائية واحدة من ميناء سيراهاريكوتا الفضائي بولاية أندرا براديش جنوبي البلاد. وأطلقت الأقمار إلى الفضاء على متن الصاروخ بولار ستالايت (بي أس أل في-سي37) لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية المملوكة للدولة . وتعود معظم الأقمار الـ 104 إلى عملاء دوليين من بينها قمر كارتوسات لمراقبة الأرض الذي يزن 714 كلغ. أما بقية الأقمار فهي صغيرة وتعود إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وكازاخستان وهولندا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة. وتعد هذه المحاولة قياسية بالنسبة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية بعد إطلاقها 23 قمرا مرة واحدة في يونيو عام 2015. وإذا نجحت المنظمة في المهمة ستتفوق بفارق كبير عن الرقم السابق المسجل باسم وكالة الفضاء الروسية التي أرسلت 37 قمرا على متن صاروخ واحد. .. ( وال ) ..