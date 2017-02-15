البرلمان العربي : نرفض أي تدخل خارجي في شئون ليبيا .

القاهرة 15 فبراير 2017(وال)- قال البرلمان العربي ، إن "وحدة ليبيا وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي أمر ضروري" ، معلنا عن رفضه لأي تدخل في الشأن الداخلي للبلاد. وأكد بيان للبرلمان على دعم البرلمان العربي ، لجهود دول جوار ليبيا وترحيبه بنتائج إجتماعها الأخير المنعقد في القاهرة يناير الماضي ، موضحا أن التنسيق بين جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية من أجل التأكيد على الحوار وفقا لاتفاق الصخيرات ووضعه كإطار عام لحل الأزمة السياسية الليبية . وأضاف البيان: " البرلمان العربي يؤكد على ضرورة رفع حظر التسليح عن ليبيا في حربها على الإرهاب، ومساندة المؤسسات الشرعية في التعامل مع المهددات الأمنية حفاظا على مؤسسات الدولة ووحدتها وصولا إلى المصالحة الوطنية الشاملة ، وتشكيل حكومة وفاق وطني تباشر عملها بعد نيلها الثقة من مجلس النواب". ( وال )