مسؤولة أمريكية تحذر من أن فرض قيود على الهجرة "قد يعطل النمو الاقتصادي الأمريكي".

واشنطن 15 فبراير2017 (وال) - حذرت رئيسة الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي جانيت يلين من أن فرض قيود على الهجرة "قد يعطل النمو الاقتصادي الأمريكي ". ونقلت قناة الحرة الأمريكية مساء امس الثلاثاء عن يلين قولها , في أول لقاء لها مع لجنة من الكونغرس منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب , إنه مع ارتفاع نسبة كبار السكان بين السكان الأمريكيين شكل وصول عمال مهاجرين من الخارج عاملا مهما في الحفاظ على توسع الاقتصاد. ورفضت يلين التعليق على سياسات الرئيس إزاء الهجرة , موضحة في الوقت نفسه إن نمو القوة العاملة النشيطة في الولايات المتحدة قد تراجع وهذا أحد الأسباب التي جعلت الاقتصاد يتقدم بوتيرة بطيئة والهجرة كانت مصدرا مهما في نمو القوة العاملة. ووصفت يلين النمو الذي حققه الاقتصاد الأمريكي في السنة الماضية وبلغ 1.9% بأنه "مخيب للآمال", لافتة إلى تراجع الإنتاجية أي قدرة العمال على إنتاج السلع والخدمات. ...(وال) ...