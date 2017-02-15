افتتاح مقر جديد لمكتبة الفضيل بمنطقة بوزغيبة ببنغازي .

بنغازي 15 فبراير 2017 ( وال ) - افتتح بمنطقة بوزغيبة ببلدية بنغازي أمس الثلاثاء المقر الجديد لمكتبة الفضيل التي تعد معلم من معالم الثقافة بالمدينة،والتي ساهمت بشكل كبير في نشر العلم الثقافة في ليبيا. وتعتبر مكتبة الفضيل من أقدم المكتبات في مدينة بنغازي وتحتوي على العديد من الكتب المتنوعة الأدبية والعلمية والدينية والصحية والاجتماعية والاقتصادية إلى جانب قسم خاص بالأطفال كما يوجد بها غرفة مطالعة . ... وال ...