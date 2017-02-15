الجامعة العربية تؤكد التزامها بالعمل من اجل التوصل إلى تسوية سلمية شاملة للأزمة الليبية.

القاهرة, 15 فبراير 2017 ( وال) - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية," أحمد أبو الغيط " , أمس الثلاثاء, التزام الجامعة العربية بتحمل مسؤولياتها تجاه ليبيا والعمل من أجل التوصل إلى تسوية سلمية شاملة للأزمة الليبية وذلك بالتنسيق مع دول الجوار والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وشدد أبو الغيط في بيان صدرأمس عن الجامعة العربية عقب لقائه مع كل من نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني , علي القطراني, و عضو المجلس الرئاسي,عمر الأسود, "التزام الجامعة العربية بتحمل مسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا والحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية". وقال إن " الجامعة ستستمر في عملها وجهودها لتشجيع التوصل إلى تسوية سلمية شاملة للخروج من المأزق الراهن بما في ذلك عبر تعزيز تنسيقها وتعاونها مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الليبي خاصة دول الجوار والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي". وتم خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة لحلحلة الأزمة الراهنة في ليبيا, وتشجيع الحوار السياسي بين كافة الأطراف الليبية للوصول إلى التوافق المنشود الذى يمكن البلاد من استكمال عملية انتقالها الديمقراطي بنجاح. ...( وال )