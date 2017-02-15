افتتاح عيادة الاستجابية التخصصية للاسعاف والطوارى فى محلة غدوه ببلدية سبها .

سبها 15 فبراير 2017 ( وال ) - احتفل بمحلة غدوه ببلدية سبها أمس الثلاثاء بافتتاح عيادة الاستجابة التخصصية للاسعاف والطوارئ تابعة لفرع الجمعية الليبية للاسعاف والاستجابة بسبها . وتضم العيادة التى حضر افتتاحها رئيس فرع الجمعية السيد " رجب بركة " ، ومختار المحلة السيد " مسعود عبد السلام " ، واعيان وحكماء ومؤسسات المجتمع المدنى ، عدد من التخصصات الطبية المتمثلة فى تخصصات الباطنية والنساء والولادة واسنان وجراحة واسعاف وطوارئ وصيدلية ومختبر . وافاد رئيس فرع الجمعية بسبها السيد " رجب بركة " لمراسل ( وال ) بسبها بان افتتاح العيادة يأتى سعيا من الجمعية فى تقريب الخدمات الطبية والعلاجية لمواطني هذه المحلة والمساهمة فى تخفيف أعباء السفر التي يتكبدها المرضى فى التنقل من منطقة الى اخرى لغرض العلاج . ...(وال سبها)...