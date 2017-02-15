افتتاح مركز خدمات المدار الجديد في شارع الوكالات ببنغازي .

بنغازي 15 فبراير 2017 ( وال ) - افتتحت شركة المدار الجديد أمس الثلاثاء مركز جديد للخدمات بشارع الوكالات بمدينة بنغازي . وقال مدير الإعلام والشؤون الاجتماعية بالشركة " محمد الزواوي " إنه تم افتتاح مركز خدمات المدار الجديد بشارع الوكالات ، لافتاً إلى أنه المركز باشر العمل بشكل رسمي الثلاثاء لتقديم الخدمات للعملاء والزبائن . وأوضح " الزواوي " أن المركز يشمل نوعين من الخدمات ، خدمة العملاء في الطابق الأول ، وخدمة رجال الأعمال والشركات بالطابق العلوي للمركز . ...(وال بنغازي)...