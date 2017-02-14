وصول شحنة مالية جديدة الى مطار \" معيتيقة \" اليوم الثلاثاء هي الثالثة لهذا الشهر .

طرابلس 14 فبراير 2017 ( وال ) - تلقى مصرف ليبيا المركزي شحنة أخرى جديدة من العملة الورقية الليبية مقدارها (250 مليون دينار) .

وذكر بيان للمصرف المركزي أن هذه الشحنة الجديدة التي وصلت مطار \" معيتيقة \" اليوم الثلاثاء , هي الثالثة التي يتلقاها المصرف خلال هذا الشهر حيث سبقتها شحنتان كانت إحداهما قد وصلت يوم الجمعة الماضية ومقدارها (250مليون دينار)، فيما وصلت شحنة في الأول من فبراير مقدارها (250مليون دينار) أيضاً..

وأشار بيان المصرف الى أنه سيقوم بتوزيعها على مختلف المصارف التجارية في أنحاء البلاد كافة.

ونوه البيان الى أن توالى وصول الشحنات المالية يأتي في إطار سعي مصرف ليبيا المركزي الحثيت والمتواصل لتوفير السيولة النقدية بالمصارف التجارية والتخفيف من حدة الازدحام عليها وتمكين المواطنين من سحب احتياجاتهم المالية في أحسن الظروف .



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