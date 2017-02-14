وصول شحنة مالية جديدة الى مطار \" معيتيقة \" اليوم الثلاثاء هي الثالثة لهذا الشهر .
الثلاثاء ، 14- 02- 2017 - 21:54:00
طرابلس 14 فبراير 2017 ( وال ) - تلقى مصرف ليبيا المركزي شحنة أخرى جديدة من العملة الورقية الليبية مقدارها (250 مليون دينار) .\nوذكر بيان للمصرف المركزي أن هذه الشحنة الجديدة التي وصلت مطار \" معيتيقة \" اليوم الثلاثاء , هي الثالثة التي يتلقاها المصرف خلال هذا الشهر حيث سبقتها شحنتان كانت إحداهما قد وصلت يوم الجمعة الماضية ومقدارها (250مليون دينار)، فيما وصلت شحنة في الأول من فبراير مقدارها (250مليون دينار) أيضاً..\nوأشار بيان المصرف الى أنه سيقوم بتوزيعها على مختلف المصارف التجارية في أنحاء البلاد كافة.\nونوه البيان الى أن توالى وصول الشحنات المالية يأتي في إطار سعي مصرف ليبيا المركزي الحثيت والمتواصل لتوفير السيولة النقدية بالمصارف التجارية والتخفيف من حدة الازدحام عليها وتمكين المواطنين من سحب احتياجاتهم المالية في أحسن الظروف .\n\n... ( وال )...