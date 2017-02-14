\" معيتيق \" يبحث مع \" كوبلر \" مستجدات الاوضاع في ليبيا .

طرابلس 14 فبراير 2017 ( وال ) - بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \"أحمد معيتيق\" مع مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا \"مارتن كوبلر\" مشاريع، وأعمال البعثة، وبرامجها خلال الفترة الحالية، وآخر المستجدات على الساحة السياسية، والعسكرية، والاقتصادية .

كما تم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء ، مناقشة ما يمكن أن تقدمه البعثة من دعم خلال الفترة الحالية.



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