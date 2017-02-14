\" شكري\" يؤكد سعي مصر للتواصل مع الأطراف الليبية لدعم اتفاق الصخيرات .

القاهرة 14 فبراير 2017 ( وال ) - أكد وزير الخارجية المصري \" سامح شكري \" سعي مصر للتواصل مع الاطراف الليبية لدعم اتفاق الصخيرات .

وأشار \" شكري \" خلال لقائه بسفراء الدول الافريقية المعتمدين بمصر اليوم الثلاثاء الى الوضع في ليبيا والدور النشط للجنة الأفريقية رفيعة المستوى في هذا الصدد ، مؤكدا على سعي مصر للتواصل مع كافة الأطراف الليبية لدعم اتفاق الصخيرات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والأمن .

وشدد \" شكري \" على أهمية التنسيق بين دول الجوار الليبي خاصة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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