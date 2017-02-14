\\\" معيتيق \\\" يتفقد رفقة \\\" البرغثي \\\" مقر الكتيبة ( 302 ) بطريق المطار .

طرابلس 14 فبراير 2017 ( وال ) - قام النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \\\" أحمد معيتيق\\\" رفقة وزير الدفاع \\\"المهدي البرغثي\\\" مساء اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية لمقر الكتيبة \\\" 302 \\\" التابعة لرئاسة الأركان العامة \\\"بمدرسة الفروسية\\\" .\

وبحسب ادارة التواصل والاعلام فقد تفقد \\\" معيتيق \\\" رفقة \\\" البرغثي \\\" خلال هذه الجولة مقار الكتيبة، واستمع لشروح من آمرها عقيد \\\" البغدادي الحاج\\\" الذي طالب من وزير الدفاع دعم الكتيبة، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بصيانة المقار، وتوفير احتياجاتها.\

وأكد\\\" الحاج\\\" على أن منتسبي الكتيبة هم من كل مناطق ليبيا، وتقوم بالمهام المكلفة بها من قبل الوزارة، بتأمين المنطقة، باعتبارها المدخل الجنوبي لمدينة طرابلس.\

كما أثنى على هذه الزيارة، وقال بأنها تساهم في الرفع من معنوياتهم.\

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