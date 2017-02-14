الاتحاد الاوروبي يؤكد استعداده للرد على أية إجراءات حمائية قد تتخذها الولايات المتحدة.

لندن, 14 فبراير2017 (وال) - أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية, يركي كتاينن, استعداد الاتحاد الاوروبي للرد على أية إجراءات حمائية قد تتخذها الولايات المتحدة, مشيرا إلى أن "الحرب التجارية" بين الإتحاد و الولايات المتحدة قد تشكل"كارثة" للاقتصاد العالمي. وقال كتاينن, في مقابلة نشرتها صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية اليوم الثلاثاء, انه "إذا تحركت أي جهة بما يناقض مصالحنا او يخالف القواعد التجارية الدولية فلدينا آلياتنا الخاصة للرد". وأضاف المسؤول الفنلندي أن الاتحاد يفضل تجنب "حرب تجارية" مع الولايات المتحدة قد تشكل"كارثة" للاقتصاد العالمي لكنه سيرد في حال أقام الامريكيون حواجز حمائية. وأشارت الصحيفة الى استعداد محامي المفوضية الاوروبية وشركاء تجاريين آخرين لرفع شكوى أمام منظمة التجارة العالمية في حال تصعيد النبرة مع الامريكيين. وفي العام الماضي سجلت الولايات المتحدة عجزها التجاري الأكبر منذ 2012 على خلفية توتر مستمر مع الصين وأوروبا مما عزز مساعي الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى وضع حواجز جمركية. واعربت واشنطن مؤخرا عن الغضب إزاء المانيا التي يميل الميزان التجاري بينهما لصالحها واتهمتها باستغلال تراجع قيمة الأورو "لاستغلال" شركائها التجاريين وبينهم الولايات المتحدة لمضاعفة القدرة التنافسية لصادراتها.