مقتل ثلاثة جنود هنود ومسلح في إشتباكات بإقليم كشمير.

نيودلهي 14 فبراير 2017 (وال) - قتل ثلاثة جنود من الجيش الهندي ومسلح واحد في اشتباك بالأسلحة النارية وقع اليوم الثلاثاء, في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير. وقال المتحدث بإسم الجيش الهندي راجيش كاليا, في تصريح صحفي, إن خمسة جنود أصيبوا أيضا في تبادل إطلاق النار الذي وقع في منطقة "هاجين" بمقاطعة "بانديبورا", شمالي كشمير, أثناء قيام فريق مشترك من قوات الشرطة والجيش بحملة تفتيش عقب تلقي بلاغ بوجود نحو ثلاثة مسلحين في المنطقة. وأضاف المتحدث أن مواطنا مدنيا أصيب بجروح أيضا خلال تبادل إطلاق النار. ويعد هذا ثاني اشتباك مسلح دام يحدث بين قوات الأمن الهندية ومسلحين خلال ثلاثة أيام فقط في إقليم كشمير.. فقد قتل أربعة مسلحين وجنديان هنديان ومواطن مدني في معركة بالأسلحة النارية وقعت في بلدة "فريسال" بمنطقة "كولجام" جنوبي كشمير أول أمس الأحد.