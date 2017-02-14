الأمم المتحدة قلقة بشأن أنباء عن مقتل 101 شخص بينهم 39 امرأة أثناء اشتباكات في الكونغو الديمقراطية.

جنيف 14 فبراير 2017 (وال) - أبدت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء قلقها البالغ من التقارير أممية تفيد بمقتل 101 شخص على الأقل في جمهورية كونغو الديمقراطية بينهم 39 امرأة . وأوضحت المتحدثة باسم المفوية في تصريح صحفي لها اليوم بجنيف, أن المفوضية قلقة بشأن التقارير التي تفيد بأن الجنود في جمهورية الكونغو الديمقراطية قتلوا 101 شخص على الأقل بينهم 39 امرأة خلال اشتباكات مع أفراد ميليشيا محلية موالية لزعيم محلي قتله الجيش في 12 أغسطس من العام الماضي وذلك بين 9 و13 فبراير الجاري. قالت المتحدثة إن الجنود فتحوا النار بشكل عشوائي بالرشاشات عندما رأوا مقاتلي الميليشيات والذين كانوا مسلحين بالرماح ووقعت النساء الضحايا فى حصار اطلاق النار. وأشارت تروسيل إلى أن المفوضية تشعر "بقلق كبير" إزاء العدد الكبير للضحايا وأنه في حال تأكيد ماجرى فسيعد ذلك "إستخداما مفرطا للقوة من قبل الجنود". ودعت المتحدثة الأممية أفراد القوات المسلحة بجمهورية الكنوغو الديمقراطية إلى "الالتزام بالقانون الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وممارسة ضبط النفس وعدم استخدام القوة إلا في حال الضرورة وبشكل يتناسب مع التهديد حفاظا على الأرواح البشرية". كما أدانت المتحدثة ماتقوم به هذة الميليشيات من تجنيد للأطفال في صفوفها واستهدافها لرموز الدولة والمؤسسات مثل المباني الحكومية ومراكز الشرطة والكنائس ونوهت إلى أن الأمم المتحدة تسعى للتأكد من العدد الدقيق للضحايا مطالبة بتحقيق كامل ومستقل في الموجة الأخيرة من العنف في البلاد خاصة مع ماتم توثيقه من فاظائع من كلا الجانبين منذ شهر أغسطس.