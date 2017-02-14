\" السويحلي \" يلتقي \" كوبلر \" .



طرابلس 14 فبراير 2017 ( وال )- التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة

الدكتور \"عبدالرحمن السويحلي\" اليوم الثلاثاء بمبعوث الأمم المتحدة إلى

ليبيا \"مارتن كوبلر\" والوفد المرافق له بالعاصمة طرابلس.

وبحسب المكتب الاعلامي للمجلس فقد تناول اللقاء سُبل دفع العملية

السياسية وإمكانية توسيع دائرة التوافق الوطني ضمن الإتفاق السياسي

الليبي كإطار شرعي وحيد لحل الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة عن رفضه القطعي لإستخدام القوة

والعنف لفرض أجندات سياسية أو تحقيق مصالح خاصة من قبل أي طرف من الأطراف

، معتبرًا ذلك تهديدًا لروح التوافق الوطني التي ينشدها الليبيون .

وطالب \" السويحلي \" مبعوث الأمم المتحدة بضرورة إيجاد حل عاجل للكارثة

الإنسانية التي تعانيها العائلات العالقة في قنفوذة وتوفير ممر آمن

لخروجهم بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي ومنظمات حقوق الإنسان.

ومن جانبه أكد \"كوبلر\" التزام الأمم المتحدة بالإستمرار في دعم

الإتفاق السياسي ومخرجاته ، والإمتناع عن التواصل مع الأجسام الموازية

للسلطة الشرعية تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص.



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