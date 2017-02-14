\" السويحلي \" يلتقي \" كوبلر \" .
الثلاثاء ، 14- 02- 2017 - 17:00:00
\n طرابلس 14 فبراير 2017 ( وال )- التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة \nالدكتور \"عبدالرحمن السويحلي\" اليوم الثلاثاء بمبعوث الأمم المتحدة إلى \nليبيا \"مارتن كوبلر\" والوفد المرافق له بالعاصمة طرابلس.\n وبحسب المكتب الاعلامي للمجلس فقد تناول اللقاء سُبل دفع العملية \nالسياسية وإمكانية توسيع دائرة التوافق الوطني ضمن الإتفاق السياسي \nالليبي كإطار شرعي وحيد لحل الأزمة التي تمر بها البلاد.\n وأعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة عن رفضه القطعي لإستخدام القوة \nوالعنف لفرض أجندات سياسية أو تحقيق مصالح خاصة من قبل أي طرف من الأطراف\n، معتبرًا ذلك تهديدًا لروح التوافق الوطني التي ينشدها الليبيون .\nوطالب \" السويحلي \" مبعوث الأمم المتحدة بضرورة إيجاد حل عاجل للكارثة \nالإنسانية التي تعانيها العائلات العالقة في قنفوذة وتوفير ممر آمن \nلخروجهم بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي ومنظمات حقوق الإنسان.\n ومن جانبه أكد \"كوبلر\" التزام الأمم المتحدة بالإستمرار في دعم \nالإتفاق السياسي ومخرجاته ، والإمتناع عن التواصل مع الأجسام الموازية \nللسلطة الشرعية تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص.\n \n ...( وال )...