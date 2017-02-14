إنطلاق حملة إغاثة للهلال الأحمر الليبي بطرابلس لدعم مستشفى اوباري بمساعدات طبية .





طرابلس 14 فبراير 2017 ( وال )- إنطلقت أمس الإثنين من مقر

الهلال الأحمر الليبي بطرابلس حملة إغاثة تحت عنوان \" بادر للخير \" لدعم

مستشفى اوباري بمساعدات طبية تتمثل في المعدات والمستلزمات الطبية .

وحضر إنطلاق هذه الحملة التي تشرف عليها الهيئة العامة للاتصالات

والمعلوماتية ، وبرعاية الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية

المعلومات القابضة ، والشركات التابعة لها ، رئيس لجنة الاغاثة بقطاع

الاتصالات \" مصطفى كرازة \" ، ورئيس قسم الكوارث والامداد بالهلال الاحمر

الليبي \" عمر أبودبوس \" .

وأوضح رئيس لجنة الاغاثة بأن هذا الدعم يأتي ضمن المجهودات التي تقوم

بها الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية لسد العجز الذي يعاني منه قطاع

الصحة ومستشفى أوباري نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد من نقص في

الأدوية والمستلزمات الطبية .

ومن جهته قدم \" أبودبوس \" الشكر لمجهودات لجنة الاغاثة بقطاع

الاتصالات لتخفيف المعاناة عن المرضى في جميع مدن ليبيا .



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