إنطلاق حملة إغاثة للهلال الأحمر الليبي بطرابلس لدعم مستشفى اوباري بمساعدات طبية .
الثلاثاء ، 14- 02- 2017 - 16:42:00
\n \n طرابلس 14 فبراير 2017 ( وال )- إنطلقت أمس الإثنين من مقر \nالهلال الأحمر الليبي بطرابلس حملة إغاثة تحت عنوان \" بادر للخير \" لدعم \nمستشفى اوباري بمساعدات طبية تتمثل في المعدات والمستلزمات الطبية . \nوحضر إنطلاق هذه الحملة التي تشرف عليها الهيئة العامة للاتصالات \nوالمعلوماتية ، وبرعاية الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية \nالمعلومات القابضة ، والشركات التابعة لها ، رئيس لجنة الاغاثة بقطاع \nالاتصالات \" مصطفى كرازة \" ، ورئيس قسم الكوارث والامداد بالهلال الاحمر \nالليبي \" عمر أبودبوس \" .\n وأوضح رئيس لجنة الاغاثة بأن هذا الدعم يأتي ضمن المجهودات التي تقوم\nبها الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية لسد العجز الذي يعاني منه قطاع\nالصحة ومستشفى أوباري نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد من نقص في \nالأدوية والمستلزمات الطبية .\n ومن جهته قدم \" أبودبوس \" الشكر لمجهودات لجنة الاغاثة بقطاع \nالاتصالات لتخفيف المعاناة عن المرضى في جميع مدن ليبيا .\n \n ...( وال )...