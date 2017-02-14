مفوضية اللاجئين الاممية ترحل قرابة ( 5000 ) لاجئ صومالي فى كينيا الى بلادهم .



نيروبي 14 فبراير 2017 (وال) - ذكرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم

المتحدة اليوم الثلاثاء أنها رحلت ( 4753 ) لاجئا صوماليا في كينيا الى

بلادهم برا خلال الفترة من 16 إلى 31 يناير الماضي قبل أن توقف محكمة

اغلاق أكبر مخيم للاجئين بشمال شرق كينيا.

واوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين في تقريرها الذي يصدر كل

أسبوعين أنه حتى 31 يناير أن ( 44365 ) لاجئا صوماليا عادوا لبلادهم منذ

8 ديسمبر 2014 عندما بدأت المفوضية دعم العودة الاختيارية للاجئين في

كينيا.

وأضافت المفوضية خلال الفترة المذكورة دعمنا ( 4753 ) لاجئا في العودة

الاختيارية للصومال برا ، مشيرة إلى أن القوافل البرية تنظم من \" داداب \"

إلى \" دهوبلي \" أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس .

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