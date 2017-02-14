مفوضية اللاجئين الاممية ترحل قرابة ( 5000 ) لاجئ صومالي فى كينيا الى بلادهم .
الثلاثاء ، 14- 02- 2017 - 16:29:00
\nنيروبي 14 فبراير 2017 (وال) - ذكرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم \nالمتحدة اليوم الثلاثاء أنها رحلت ( 4753 ) لاجئا صوماليا في كينيا الى \nبلادهم برا خلال الفترة من 16 إلى 31 يناير الماضي قبل أن توقف محكمة \nاغلاق أكبر مخيم للاجئين بشمال شرق كينيا.\n واوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين في تقريرها الذي يصدر كل\nأسبوعين أنه حتى 31 يناير أن ( 44365 ) لاجئا صوماليا عادوا لبلادهم منذ\n8 ديسمبر 2014 عندما بدأت المفوضية دعم العودة الاختيارية للاجئين في \nكينيا. \n وأضافت المفوضية خلال الفترة المذكورة دعمنا ( 4753 ) لاجئا في العودة\nالاختيارية للصومال برا ، مشيرة إلى أن القوافل البرية تنظم من \" داداب \"\nإلى \" دهوبلي \" أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس . \n ...( وال )...